В Минфине раскрыли возможный ответ РФ на случай «сокрушительных санкций» США

В случае введения Вашингтоном «сокрушительных санкций» Россия будет диверсифицировать поставки запрещенных к экспорту в США товаров. Об этом сообщает заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«С моей точки зрения, Вашингтон антагонизирует государства, которые нацелены на дальнейшее сотрудничество с Россией»,— сказал господин Кику на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» (цитата по РБК).

По данным российской таможни, на данный момент торговый оборот между Россией и США составляет $3,5 млрд. Это самый низкий уровень с 1992 года, отметил представитель Минфина. По его мнению, с этим может быть связано решение США не вводить пошлины на российские товары. Сейчас Россия поставляет в США товары, которые не входят в санкционные списки. Речь идет в основном об удобрениях, ядерном топливе и металлах платиновой группы, пояснил Дмитрий Кику.

10 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия уже привыкла к санкциям и знает, как минимизировать их последствия. В апреле группа из 50 американских сенаторов сообщила о готовности проголосовать за ужесточение санкций против России в зависимости от действий Москвы в процессе урегулирования конфликта на Украине. На товары, которые импортируются в США из стран, закупающих российскую нефть, предлагается ввести пошлины 500%.

О санкциях стран Запада в отношении России — в материале «Ъ» «Область широкого давления».