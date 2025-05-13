Объем продаж мебели в Краснодарском крае вырос на 15% в 2024 году

В Краснодарском крае объем продаж мебели в 2024 году увеличился на 15%. По итогам года регион занял четвертое место по России, сообщает «РБК ТВ Юг» со ссылкой на генерального директора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимура Иртуганова.

«Безусловно, рост продаж в регионе связан с развитием туризма, а также с тем, что Краснодарский край — развитый густонаселенный регион, третий по численности в России»,— отметил господин Иртуганов.

По словам главы ассоциации, объем продаж мебели также зависит от уровня доходов на семью, которые в крае достаточно высоки. Эксперт подчеркнул, что Кубань является привлекательным рынком для реализации мебели и каждый пятый российский мебельщик выбирает регион для работы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за 11 месяцев 2024 года кубанские мебельные предприятия отгрузили товаров собственного производства на 9,3 млрд руб., что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По мнению экспертов, запросы заказчиков сместились в сторону премиального сегмента.

Вместе с тем объем производства мебельной продукции в Краснодарском крае по итогам 2024 года вырос на 49% по сравнению с показателями предыдущего года. Положительная динамика связана с совершенствованием системы мер поддержки отрасли в регионе.

Нурий Бзасежев