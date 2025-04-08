Объем производства мебели на Кубани вырос почти на 50% в 2024 году
Объем производства мебельной продукции в Краснодарском крае по итогам 2024 года вырос на 49% по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, положительная динамика связана с совершенствованием системы мер поддержки отрасли на Кубани. За последнее десятилетие более 50 предприятий получили свыше 1 млрд руб. субсидий из краевого бюджета и льготных займов Фонда развития промышленности Краснодарского края.
Глава региона также отметил, что в крае налажено производство деревообрабатывающих станков, а спрос на качественную мебель поддерживается благодаря активному строительству новых социальных объектов, отелей и гостиниц.
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко заявил, что сейчас в Краснодарском крае строят более 60 гостиниц и санаториев, поэтому власти заинтересованы в увеличении производства качественной мебели по доступным ценам.
За первые девять месяцев 2024 года объем отгрузки мебельной продукции в Краснодарском крае превысил 7,1 млрд руб., что на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.