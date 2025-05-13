На Московском проспекте вводятся очередные дорожные ограничения из-за ремонта

В Московском районе Петербурга продолжаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части одноименного проспекта. Сейчас они ведутся на участке магистрали от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонтные дорожные работы на Московском проспекте в Санкт-Петербурге у Московских ворот.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Ремонтные дорожные работы на Московском проспекте в Санкт-Петербурге у Московских ворот.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

В связи с проводимым дорожным ремонтом во вторник, 13 мая, в этой локации вводятся временные ограничения движения транспорта — до 11:00 движение на участке от Кузнецовской до Рощинской улицы будет осуществляться по двум полосам, уточнили в КРТИ.

Также на сегодняшний день для ремонта Московского проспекта ограничено дорожное движение на участке от Ташкентской до Кузнецовской улиц. Кроме этого, вплоть по 24 мая ограничения действуют от набережной Обводного канала до площади Московские Ворота, включая перекрестки.

Планируется закрытие боковых проездов Московского проспекта: 20-29 мая — от Кузнецовской до Благодатной улиц (четная сторона), с 30 мая по 5 июня — от Решетникова до Мариинской (четная сторона), с 23 июня по 5 июля — от Мариинской до Рощинской (по обе стороны проспекта).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожники показали ход капремонта Троицкого моста в центре Петербурга. Там завершили обустройство дорожного покрытия левой полосы.

Андрей Цедрик