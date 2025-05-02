В Смольном показали ход ремонта проезжей части на Троицком мосту в Петербурге

Дорожники продолжают ремонтные работы на Троицком мосту в центре Петербурга. По состоянию на пятницу, 2 мая, там обустроено дорожное покрытие левой полосы и уложено 60% литого асфальта в зоне трамвайных путей, проинформировали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, сопроводив сообщение фотографиями.

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Ранее на переправе были демонтированы старые трамвайные рельсы и уложены новые. Кроме того, смонтировано 65% новых деформационных швов взамен старых.

В мае движение общественного транспорта переключится на готовую полосу, а на правой начнутся фрезерование старого покрытия и замена деформационных швов, уточнили в КРТИ.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Троицкий мост в Петербурге полностью закрыт для личного автотранспорта из-за ремонта до 10 июня.

Андрей Цедрик