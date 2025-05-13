АТОР: туроператоры РФ вывезли из Турции всех задержавшихся туристов

Российские туроператоры вывезли из Турции почти 100% своих клиентов, задержавшихся с прошлой недели из-за сбоев в расписании турецких авиакомпаний, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Туристов вывозили на дополнительных рейсах Azur Air и Southwind.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным АТОР, процент отмен туров (в основном на рейсах Turkish Airlines и Pegasus Airlines) с 6 по 9 мая составил от 3% до 20% в зависимости от оператора. Сейчас девять из десяти рейсов Turkish Airlines в Москву выполняются по расписанию. В период с 10 по 13 мая перевозчик отменил только два рейса, еще 11 (13%) было задержано более чем на час, уточнили в ассоциации. 73% задержанных рейсов авиакомпании пришлось на Анталью, среднее время задержки — 4,5 часа.

6 и 7 мая вводились ограничения на работу аэропортов в нескольких регионах, в том числе в московских Шереметьево, Внуково и Домодедово. По подсчетам АТОР, ограничения затронули 60 тыс. пассажиров. Turkish Airlines приостанавливала полеты в Россию, но с 9 мая их возобновила.

Об ограничениях в Москве на праздниках — в материале «Ъ» «Туда не ходи, сюда не летай».