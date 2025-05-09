Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву

Авиакомпания Turkish Airlines направила первый рейс из Антальи в Москву после приостановки полетов. Об этом рассказали «РИА Новости» в авиаперевозчике.

Накануне Росавиация анонсировала возобновление полетов между Россией и Турцией с 9 мая. Turkish Airlines временно приостановила полеты из-за задержек и отмен рейсов в российских аэропортах. По данным источника «РИА Новостей», было отменено не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

6 и 7 мая вводились ограничения на работу аэропортов в нескольких регионах, в том числе в московских Шереметьево, Внуково и Домодедово. По подсчетам АТОР, ограничения затронули 60 тыс. пассажиров.