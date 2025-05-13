Reuters: ФБР усилит контроль над мигрантами вместо чиновников

Федеральное бюро расследований (ФБР) поручило своим сотрудникам уделять больше времени иммиграционному контролю и сократить число расследований в отношении «белых воротничков», сообщает Reuters со ссылкой на источники. Господин Трамп и генеральный прокурор Пэм Бонди также объявили, что снизят усилия по судебному преследованию в ряде случаев, в том числе когда речь идет о государственной коррупции, подкупе иностранных чиновников и иностранном влиянии.

По их словам, на недавних встречах агентам ФБР было дано указание направить треть своего времени на оказание помощи администрации США в борьбе с нелегальной миграцией. Расследование дел «белых воротничков» не будет приоритетным как минимум до конца 2025 года, уточнили собеседники агентства.

ФБР никак не прокомментировало эту информацию. Reuters пишет, что в прошлом иммиграционный контроль в основном не входил в компетенцию Министерства юстиции. Но после того, как президент США Дональд Трамп усилил преследование мигрантов, тысячи сотрудников правоохранительных органов из разных ведомств привлекли к работе в качестве иммиграционных инспекторов.

Согласно подсчетам Министерства внутренней безопасности США, с начала года из страны выслали 117 тыс. человек. Власти США предложили нелегальным мигрантам по $1 тыс. за добровольный выезд из страны.

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