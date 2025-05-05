США предложили нелегальным мигрантам по $1 тыс. за добровольный выезд из страны

Министерство внутренней безопасности США объявило о запуске программы для нелегальных мигрантов, направленной на облегчение процедуры возвращения на родину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале ведомства. Нелегальным мигрантам намерены выплачивать по $1 тыс. за добровольный выезд из Соединенных Штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rebecca Noble / Pool / Reuters Фото: Rebecca Noble / Pool / Reuters

«Если вы находитесь здесь нелегально, самостоятельная депортация — это лучший, безопасный и наиболее экономичный способ покинуть США, чтобы избежать ареста»,— приводятся в сообщении слова министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. «Скачайте приложение CBP Home уже сегодня и осуществите самостоятельную депортацию»,— призвала она.

Как уточняется в публикации, Министерство внутренних дел теперь предлагает нелегальным мигрантам финансовую помощь в поездках и выплату по возвращении на родину через приложение CBP Home. Утверждается, что любой нелегальный иностранец, который использует приложение CBP Home для самостоятельной депортации, получит выплату в размере $1 тыс. по возвращении на родину. «Это самый безопасный вариант для наших правоохранительных органов, иностранцев и 70-процентная экономия для налогоплательщиков США»,— говорится в пресс-релизе.

Президент Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании предупреждал, что борьба с нелегальной миграцией станет частью его президентской программы. Согласно последним подсчетам Министерства внутренней безопасности США, с начала года из страны выслали 117 тыс. человек. В начале апреля газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что финальным результатом США за 2025 год должен стать 1 млн высланных мигрантов.

О миграционной политике США — в материале «Ъ» «Трамп-разъединитель».

Анастасия Домбицкая