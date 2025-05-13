Прокуратура через суд добилась запрета рубки защитных лесов в заказниках ЕАО

Биробиджанский районный суд по иску межрайонной природоохранной прокуратуры обязал департамент управления лесами правительства Еврейской АО привести Лесной план региона в соответствие с требованиями лесного законодательства, следует из сообщения Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Власти региона должны изменить категории земель, на территории которых располагаются особо охраняемые природные территории (ООПТ).

В настоящий момент в Лесном плане области защитные леса на территории заказников и памятников природы отнесены к эксплуатационным, в связи с чем в них допускается сплошная рубка с целью заготовки древесины. Также фактически разрешены размещение лесоперерабатывающей инфраструктуры и другие виды использования лесов без ограничений, определенных федеральным законодательством для ООПТ.

Велась ли реально заготовка леса на охраняемых территориях, и в каких объемах, надзорное ведомство не сообщает. Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Дарья Балобанова, Биробиджан