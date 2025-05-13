Торгпред США: фактический размер пошлин для товаров из КНР составляет 50%

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в интервью телеканалу Fox News, что фактический уровень таможенных пошлин США для продукции из Китая сейчас составляет около 50%.

«Всю свою предвыборную кампанию он (президент США Дональд Трамп — “Ъ”) заявлял, что хочет установить 10% пошлины по всему миру и более высокие тарифы, в районе 50-60%, для Китая»,— сказал господин Грир, добавив, что именно такой сейчас остается ситуация.

Джеймисон Грир пояснил, что договоренности, достигнутые в Женеве между Вашингтоном и Пекином, не отменяют ряд пошлин, введенных до обострения торгового конфликта. Он уточнил, что Китай согласился снять экспортные ограничения на некоторые товары, включая редкоземельные металлы.

Ранее Китай и США опубликовали совместное заявление по итогам переговоров о торговых пошлинах. Согласно новым договоренностям, стороны на 90 дней снизят дополнительные тарифы на ввоз продукции на 24 процентных пункта.

Подробнее — в материале «Ъ» «На торговом фронте перемены».