Захарова: Запад настаивает на 30-дневном перемирии, чтобы «дать Киеву передышку»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция и Германия помогали Украине в подготовке к конфликту с Россией. По ее мнению, Минские соглашения были нужны им, чтобы успеть обеспечить Киев необходимым вооружением для ведения боевых действий в Донбассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией»,— сказала госпожа Захарова (цитата по официальному сайту МИД РФ).

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предложил России объявить 30-дневное прекращение огня. Его поддержали страны Европы и США. Президент РФ Владимир Путин в ночь на 11 мая не согласился на перемирие, но предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Сегодня Владимир Зеленский согласился на встречу. Переговоры состоятся в Стамбуле 15 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбулизация обстановки».

Екатерина Отрашкевич