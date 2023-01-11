Имущество совхоза «Прогресс» выставили на торги за 319 млн рублей

Имущество краснодарского МУП совхоз «Прогресс» выставили на торги за 319,6 млн руб., следует из сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Всего на продажу выставили 11 лотов имущественного комплекса совхоза, которые расположены в поселке Березовый. Самый крупный лот включает в себя гараж, здания бойни и кормоцеха, крематорий и свинарник. Начальная стоимость этого имущества более 71,8 млн руб. Еще один лот стоимостью 60,8 млн руб. состоит из нескольких свинарников.

Также на торгах реализуются склады, пристройки, временные сооружения и трансформаторные подстанции.

Торги запланированы на 22 февраля 2023 года.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП совхоз «Прогресс» зарегистрировано в 1991 году в поселке Березовый. Основным его видом деятельности является сбор и обработка сточных вод. По итогам 2018 года, выручка МУПа составила 30,9 млн руб., убыток — 38,9 млн руб.

Тат Гаспарян

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