Минфин США: Байден не соблюдал прежнее торговое соглашение с Китаем

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что во время первого срока президента Дональда Трампа действовало «превосходное» торговое соглашение Вашингтона и Пекина. Однако администрация экс-президента Джо Байдена не стала его соблюдать, добавил глава Минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скотт Бессент

Фото: KEYSTONE / EDA / Martial Trezzini / Handout / Reuters Скотт Бессент

Фото: KEYSTONE / EDA / Martial Trezzini / Handout / Reuters

«Китайская делегация по сути сказала нам, что, как только президент Байден вступил в должность, он просто проигнорировал свои обязательства»,— сказал господин Бессент по итогам торговых переговоров между США и Китаем (видео опубликовало Bloomberg).

Министр отметил, что во время введения Дональдом Трампом пошлин у США не был налажен механизм взаимодействия с Китаем. Поэтому Пекин стал ужесточать свои торговые меры в отношении США в ответ на введение тарифов. «Это привело к проблемной эскалации»,— отметил Скотт Бессент. По его словам, теперь у Вашингтона есть план действий для урегулирования ситуации.

После переговоров в Женеве Китай и США договорились снизить на 90 дней дополнительные тарифы на 24 процентных пункта. Так, США уменьшат пошлины на китайские товары со 145% до 30%, Китай — со 125% до 10% на американские. При этом базовая пошлина на импорт товаров сохранится на уровне 10%. Режим начнет действовать 14 мая.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Война тарифов" дошла до стадии торга».

Елизавета Шмакова