Карлов пост

Сборной Бразилии, результаты которой уже много лет резко контрастируют со статусом футбольного флагмана, ради выхода из обострившегося в последнее время кризиса нашли первого за полвека с лишним зарубежного наставника. Прервать полосу неудач бразильцев на чемпионате мира будущего года призван итальянец Карло Анчелотти. Увешанную наградами легенду европейского тренерского цеха почти переманили в Бразилию из «Реала» еще два года назад. Теперь приглашение ветерана выглядит не столь эффектным, поскольку, кажется, мадридский клуб после крайне неудачного сезона и сам был не против распрощаться с наставником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Бразилии надеются, что Карло Анчелотти сумеет вернуть былую славу национальной сборной

Фото: Borja Suarez / Reuters В Бразилии надеются, что Карло Анчелотти сумеет вернуть былую славу национальной сборной

Фото: Borja Suarez / Reuters

Конфедерация футбола Бразилии (CBF) объявила о том, что новым главным тренером сборной страны назначен Карло Анчелотти. Он приступит к исполнению своих обязанностей 26 мая, то есть после окончания сезона мадридского «Реала», который пока тренирует.

В заявлении, посвященном назначению, CBF поблагодарила президента испанского гранда Флорентино Переса за «сердечность» и «спортивный дух», проявленные при урегулировании вопроса с Анчелотти, чей контракт с клубом истекал в будущем году. Само его появление в сборной Бразилии названо «историческим моментом» и «соединением двух икон» — сборной, обладающей рекордным числом титулов победительницы чемпионатов мира (их у бразильцев пять), а также «самого успешного тренера». Имеется в виду и вправду колоссальный по размеру список трофеев Карло Анчелотти. Он единственный наставник, пять раз (трижды с «Реалом» и дважды с «Миланом») выигравший Лигу чемпионов. А к этому набору прилагается стопка ценных призов, добытых с теми же миланцами и мадридцами, а также «Челси», ПСЖ, «Баварией».

Для Бразилии майское кадровое решение можно считать знаковым. Формально в истории бразильской сборной были иностранцы, которым доверяли ее тренировать. Но их всего четверо, а последний — аргентинец Фильпо Нуньес — покинул свой пост в 1965 году. С тех пор более чем полвека бразильцы полагались исключительно на местные кадры и, кажется, даже не особенно интересовались зарубежными, тем более европейскими.

Наплевать на традицию CBF заставила нужда.

Выиграв в 2002 году пятый чемпионат мира, сборная Бразилии потом неизменно терпела неудачи на них и никак не могла создать команду, хотя бы близкую по уровню к той, что произвела фурор красивой и эффективной игрой на японско-корейском турнире.

На пяти мировых первенствах, пришедшихся на этот отрезок, бразильцы ни разу не добрались до финала и лишь раз участвовали в полуфинальной стадии. Относительный прорыв случился на домашнем чемпионате 2014 года. Но он в любом случае в памяти местных болельщиков навсегда останется жутким кошмаром из-за поражения как раз в полуфинале со счетом 1:7 от немцев, за которым последовал другой разгром: в матче за бронзу бразильцев — 3:0 — победили голландцы.

На двух предыдущих чемпионатах мира сборная Бразилии оступалась в четвертьфинале. В 2018 году в России ее выбили бельгийцы, в 2022-м в Катаре — хорваты. В обоих случаях речь не шла о какой-то громоподобной сенсации: бразильцы котировались ничуть не выше соперников.

Сейчас же кризис, приобретший черты хронического, кажется, лишь усугубился, несмотря на то что сборная Бразилии по-прежнему имеет в своем распоряжении множество ярких футболистов, таких как Винисиус, Рафинья, Родригу, Алиссон, Маркиньюс. Ее результаты после катарского первенства слишком резко контрастируют со статусом команды. Прошлогодний Copa America она провалила, после невыразительного выступления на групповом этапе уступив в четвертьфинале уругвайцам. В отборе к чемпионату мира, который летом 2026 года примут США, Канада и Мексика, бразильцы за четыре тура до его завершения идут только четвертыми, одержав в 14 матчах всего шесть побед при пяти поражениях. За судьбу путевки на североамериканское первенство они могут не беспокоиться исключительно из-за невысокого уровня конкуренции в регионе.

Наиболее свежее из поражений в квалификации датировано мартом этого года. И оно вышло чрезвычайно болезненным: бразильцев в пух и прах — 4:1 — разнесли аргентинцы, особенные в плане принципиальности соперники.

Как раз после этого матча своего поста лишился возглавлявший сборную Бразилии с января 2024 года Доривал Жуниор, которого сменил Карло Анчелотти.

Причем Анчелотти очутился в бразильской команде, можно сказать, со второй попытки. О том, что он вскоре начнет ее тренировать, президент CBF Эдналдо Родригес объявил еще летом 2023 года. Но тогда договориться с Карло Анчелотти и «Реалом», которые в 2024-м добились очередного триумфа в Лиге чемпионов, ему не удалось.

Второе приглашение выглядит далеко не столь эффектным, как пропавшее впустую первое. Дело в том, что завершающийся сезон оказался для «Реала» и 65-летнего Анчелотти весьма посредственным по меркам мадридского гиганта. В главном еврокубке «Реал» сошел на четвертьфинальной стадии, фактически без шансов проиграв «Арсеналу», а на внутреннем фронте его жестоко побила «Барселона». Она обыграла его в решающих матчах Суперкубка и Кубка Испании, а также в, по существу, решающей встрече национального первенства. Она состоялась в воскресенье. Выигрыш каталонцев со счетом 4:3 увеличил их отрыв от «Реала» до семи очков за три тура до финиша турнира.

При этом возникло ощущение, что и сам мадридский клуб уже был не против расстаться с наставником-рекордсменом и даже заранее нашел ему замену помоложе. Во всяком случае, различные медиаресурсы не сомневаются, что анонсированный на минувшей неделе испанцем Хаби Алонсо уход из немецкого «Байера» — это в действительности первая часть его перехода на освобождающуюся должность в «Реале».

Алексей Доспехов