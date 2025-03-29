Сборная Бразилии пойдет по миру

Так и не сумев вывести сборную Бразилии из длительного кризиса, Доривал Жуниор покинул пост ее главного тренера. Он был отправлен в отставку вскоре после разгромного — 1:4 — выездного поражения от аргентинцев. Освободившееся место с большой долей вероятности займет именитый европейский специалист. В числе главных претендентов на должность — португалец Жоржи Жезуш и итальянец Карло Анчелотти, уже едва не возглавивший бразильскую команду в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер Доривал Жуниор

Фото: Ariana Cubillos / AP Тренер Доривал Жуниор

Фото: Ariana Cubillos / AP

В субботу, 29 марта, Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила о расставании с главным тренером национальной команды Доривалом Жуниором. Он был уволен вскоре после крайне чувствительного поражения от принципиального соперника — сборной Аргентины. Встреча двух флагманов южноамериканского футбола в Буэнос-Айресе, в которой, кстати, не принял участия Лионель Месси, завершилась крупной победой хозяев — 4:1. До этого аргентинцы не громили бразильцев больше полувека.

Впрочем, решение об отставке нельзя назвать импульсивным. Не только в этом матче, задевшем национальные чувства бразильцев, было дело.

Большие вопросы к Доривалу Жуниору возникли уже по ходу первого большого турнира — Кубка Америки 2024 года. Региональное первенство его подопечные провалили, блекло проведя групповой этап и вылетев в четвертьфинале, где уступили уругвайцам (0:0, 2:4 в серии пенальти).

На этом проблемы Доривала Жуниора не кончились. Еще до его прихода сборная Бразилии крайне неудачно стартовала в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. А уже при нем она проиграла невысоко котирующимся парагвайцам и потеряла очки в матче с еще более скромной венесуэльской командой. Ситуацию, впрочем, удалось выправить, и угроза невыхода на мировое первенство, которая на одном этапе казалась реальной, теперь вроде бы миновала. На счету бразильцев 21 очко в 14 матчах. В квалификационном турнире они занимают четвертое место и опережают занимающих опасную седьмую строчку венесуэльцев на шесть зачетных баллов (всего из десяти участников в финальный турнир напрямую выходят шесть команд, занявшая седьмое место сыграет в стыковых матчах с представителем другого континента).

Но и победы Доривала Жуниора — их было семь при 16 проведенных на посту матчах — не отличались особой убедительностью. И выхода из затянувшегося кризиса, в который угодила бразильская команда, не было видно. Давило, конечно, то обстоятельство, что в нынешнем десятилетии в ее активе нет титулов, а вот разочаровывающих поражений накопилось уже достаточно: от аргентинцев в финале Кубка Америки-2021, от хорватов в четвертьфинале катарского чемпионата мира.

Предъявляли Доривалу Жуниору и претензии совершенно другого рода. Такие, которые не касались напрямую противоречивых результатов или пресноватой игры команды.

Так, в бразильской прессе писали, что руководство CBF не было в восторге от решения главного тренера назначить одним из ассистентов своего сына Лукаса Силвестре. Журналисты напоминали, что CBF в 2016 году приняла Кодекс этики, в котором был установлен жесткий запрет найма родственников на любом уровне иерархии, правда, позже в том же году отчего-то сжалилась и сделала исключение для членов спортивного департамента и тренерского штаба. Вопросы о спорном кадровом назначении задавали и самому Доривалу Жуниору. Тот отвечал, что сын достоин замещать должность. Не зря же он, в конце концов, работал помощником отца на протяжении 14 лет. Не помешало же это Доривалу Жуниору завоевать девять трофеев, среди которых был и самый престижный в южноамериканском клубном футболе — Кубок Либертадорес.

Куда сборная Бразилии двинется дальше, пока не ясно. В пресс-релизе конфедерации футбола страны сказано лишь, что «отныне будут вестись поиски замены» уволенного тренера. Преемник Доривала Жуниора станет пятым наставником сборной Бразилии за два с небольшим года (после Тите, не задержавшихся надолго Рамона Менезеса, Фернанду Диниса и самого Доривала Жуниора). И, по всей видимости, первым с 1966 года, для кого Бразилия не является родиной.

По крайней мере, издание Globo называет фаворитом на вакантный пост 70-летнего португальца Жоржи Жезуша, хорошо известного европейским болельщикам по работе с лиссабонскими «Бенфикой» и «Спортингом». С 2023 года он возглавляет «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. В числе приоритетных кандидатов также главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, за которым CBF охотится давно, даже невзирая на присутствие в его штабе сына, Давиде Анчелотти. По информации Globo, федерация возобновила переговоры с итальянцем, но шансы на их успех невелики: мешает действующий до 2026 года контракт с испанским грандом и факт его участия в клубном чемпионате мира, который стартует 15 июня и продлится до 13 июля. Бразильской сборной тренер понадобится раньше, ведь ее ближайшие официальные матчи состоятся в первую неделю лета.

Роман Левищев