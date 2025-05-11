«Барселона» отняла корону у «Реала»

В воскресенье с большой долей вероятности решился исход титульной гонки в чемпионате Испании по футболу. После яркой, со счетом 4:3, победы «Барселоны» над своим главным конкурентом мадридским «Реалом» ее чемпионство, по сути, вопрос решенный. В оставшихся трех турах ей нужно набрать лишь два очка, чтобы гарантировать победу в турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля (в центре) все время исходила угроза: он нанес семь ударов по воротам «Реала», один из которых стал результативным

Фото: AP От 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля (в центре) все время исходила угроза: он нанес семь ударов по воротам «Реала», один из которых стал результативным

Фото: AP

Главным событием воскресенья в европейском футболе было El Clasico. Противостояние «Барселоны» и «Реала», которое всегда, вне зависимости от обстоятельств, оказывается в центре внимания, на этот раз подогревала турнирная борьба. За две недели до финиша испанского чемпионата «Барселона» могла де-факто застолбить трофей.

Дебют игры, впрочем, намекал на обратное. На то, что «Реал», отстававший до стартового свистка на четыре очка, с виду обескровленный, до максимума обострит борьбу за титул.

Не прошло и пяти минут, как в ворота «Барселоны» был назначен пенальти. Вратарь каталонцев Войцех Щенсный снес в своей штрафной лидера атаки «Реала» Килиана Мбаппе — сам француз и реализовал 11-метровый.

Оборона Мадрида, лишенная ключевых исполнителей (к выбывшим давно Дани Карвахалю и Эдеру Милитану присоединились Давид Алаба, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер), с давлением «Барселоны» в целом справлялась, хотя монолитной ее назвать было сложно. Ответить своим взятием ворот мог Эрик Гарсия, пытавшийся пробить Тибо Куртуа с острого угла. Следом был опаснейший прострел, прокатившийся мимо всех игроков в красно-синей форме, которые могли его замкнуть.

И очень ведь вовремя действующий чемпион «отпружинил». Вот Дани Себальос обокрал Ламина Ямаля на своей половине поля, вот мяч уже у Винисиуса, а вот бразилец очень своевременно пасует вперед на Мбаппе, открывшегося на грани офсайда.

Опять француз оказывается один на один с вратарем соперника, опять его переигрывает — и выходит на первое место в перечне бомбардиров испанского чемпионата с 27 голами.

Но каков был ответ «Барселоны»: мощнейший навал, на который она, как сперва казалось, не была способна — слишком устала после 120-минутного миланского марафона во вторник (а ведь главный тренер каталонцев Ханси Флик выпустил тот же стартовый состав, что играл против «Интера» в Лиге чемпионов). Нет, сил у этой «Барселоны» было полно. Она практически сразу включила скорость повыше и один мяч отыграла. Эрик Гарсия отличился после углового — четвертого за эту безумную пятиминутку.

«Барселона» кромсала «Реал» без устали и дальше, до самого перерыва. Это принесло плоды. Сначала 17-летний Ламин Ямаль сравнял счет. Он получил мяч от Феррана Торреса, войдя в штрафную площадь с правого края, и поразил дальний угол, исполнив свой фирменный удар в одно касание с левой ноги. Немного погодя Рафинья, откликнувшись на длинный пас вразрез Педри, подарил «Барселоне» преимущество. А под конец тайма бразилец еще раз вогнал мяч в сетку ворот «Реала»: этот момент он соорудил сам, совершив отбор близ чужой штрафной. 4:2!

Не менее важно и то, что у «Барселоны» наконец заработало ее главное оборонительное оружие — офсайдная ловушка.

Благодаря ему лидер чемпионата смог избежать еще одного пенальти в свои ворота (первоначально судья Алехандро Эрнандес назначил его за фол на Мбаппе, но видеоассистенты решение рефери пересмотрели).

«Реал» от этой оплеухи долго не мог оправиться и после перерыва, но, продержавшись почти половину тайма без пропущенных мячей, сумел-таки воспользоваться минутной растерянностью игроков «Барселоны» и забил третий мяч третьим ударом в створ. Этот гол также в активе Мбаппе, закатившего мяч в пустые ворота после передачи Винисиуса.

В оставшееся время команды упустили как минимум по одному верному шансу и обменялись незасчитанными голами. В итоге счет 4:3 устоял — и «Барселона» очутилась на расстоянии вытянутой руки от 28-го чемпионства. Теперь она опережает «Реал» на семь очков. От гарантии победы в первенстве Испании каталонцев отделяет сущая мелочь: им нужно набрать два зачетных балла в матчах против «Эспаньола», «Вильярреала» и «Атлетика» из Бильбао.

Также к досрочному чемпионству «Барселоны» приведет любая осечка «Реала»: чтобы сохранять шансы на титул, ему нельзя терять очки.

«Реал» же, в прошлом году выигравший чемпионат Испании, в этом сезоне по всем статьям уступил своему злейшему врагу. Он был разгромлен «Барселоной» — 2:5 — в финале Суперкубка Испании. Он уступил «Барселоне» — 2:3 — в решающем матче Кубка Испании. Он дважды проиграл «Барселоне» в чемпионате страны, пропустив в сумме восемь мячей (0:4 и 3:4).

Роман Левищев