Заксобрание рассмотрит доклад свердловского омбудсмена после доработки 20 мая

Доработанная версия доклада уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой за 2024 год будет рассмотрена на заседании законодательного собрания 20 мая, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Комитет заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности одобрил доработанную версию доклада. «В финальной версии доклада наши рекомендации учтены в полном объеме»,— отметил председатель комитета Евгений Старков.

Напомним, в середине марта комитет отправил на доработку отчетные доклады Татьяны Мерзляковой и детского омбудсмена Игоря Морокова, обнаружив в них неточности в статистических данных, неактуальную информацию, некорректное использование юридических терминов, фактические и орфографические ошибки.

В апреле члены комитета вновь отправили на доработку доклад Татьяны Мерзляковой, указав на то, что рекомендации к докладу не полностью учтены в доработанной версии документа.

Напомним, отчеты свердловских омбудсменов ранее подвергались критике депутатов законодательного собрания Свердловской области. В 2024 году парламентарии рекомендовали Татьяне Мерзляковой не воспринимать «болезненно» критику ее доклада и следить за материалами, публикуемыми аппаратом уполномоченного. Игорь Мороков, несмотря на ежегодную критику, получил высокую оценку спикера Людмилы Бабушкиной.

Полина Щуцкая