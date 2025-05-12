Заксобрание рассмотрит доклад свердловского омбудсмена после доработки 20 мая
Доработанная версия доклада уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой за 2024 год будет рассмотрена на заседании законодательного собрания 20 мая, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Татьяна Мерзлякова
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Комитет заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности одобрил доработанную версию доклада. «В финальной версии доклада наши рекомендации учтены в полном объеме»,— отметил председатель комитета Евгений Старков.
Напомним, в середине марта комитет отправил на доработку отчетные доклады Татьяны Мерзляковой и детского омбудсмена Игоря Морокова, обнаружив в них неточности в статистических данных, неактуальную информацию, некорректное использование юридических терминов, фактические и орфографические ошибки.
В апреле члены комитета вновь отправили на доработку доклад Татьяны Мерзляковой, указав на то, что рекомендации к докладу не полностью учтены в доработанной версии документа.
Напомним, отчеты свердловских омбудсменов ранее подвергались критике депутатов законодательного собрания Свердловской области. В 2024 году парламентарии рекомендовали Татьяне Мерзляковой не воспринимать «болезненно» критику ее доклада и следить за материалами, публикуемыми аппаратом уполномоченного. Игорь Мороков, несмотря на ежегодную критику, получил высокую оценку спикера Людмилы Бабушкиной.