Депутаты во второй раз отправили на доработку отчет свердловского омбудсмена

Члены комитат по вопросам законодательства и общественной безопасности заксобрания Свердловской области вновь отправили на доработку доклад о работе уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой в 2024 году, сообщили в управлении информационной политики парламента. «Рассмотрев доработанную версию документа, депутаты отметили, что рекомендации к докладу учтены не полностью. Парламентарии предложили омбудсмену доработать доклад и представить его в комитет до 5 мая»,— отметили в заксобрании.

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В первый раз госпожа Мерзлякова отчиталась о своей работе в марте. Депутаты выявили неточности в статистических данных, неактуальную информацию, некорректное использование юридических терминов и ссылок на правовые акты. Кроме того, парламентарии отметили фактические, статистические и орфографические ошибки. «Рекомендуем доработать доклад и повторно направить на рассмотрение»,— подчеркнул председатель комитета Евгений Старков.

Доклад уполномоченного по защите прав ребенка в области Игоря Морокова, отчет которого был также отправлен на исправление ошибок в марте, члены комитета предложили рассмотреть на предстоящем заседании заксобрания. «В доработанной версии документа рекомендации парламентариев были учтены»,— пояснили в управлении информполитики.

Члены комитета заксобрания ежегодно отправляют на доработку доклады Татьяны Мерзляковой и Игоря Морокова об итогах их деятельности в связи с выявленными ошибками. В 2024 году в отчете госпожи Мерзляковой нашли «сущностные, орфографические и стилистические ошибки» и несоответствие официально-деловому стилю. Господину Морокову рекомендовали подготовить документ «более качественно». В ходе рассмотрения докладов на заседании заксобрания депутаты призвали омбудсмена не воспринимать «болезненно» критику. Игорь Мороков, отчеты которого ежегодно подвергались критике депутатов, получил высокую оценку председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, несмотря на негативные тенденции.

Василий Алексеев