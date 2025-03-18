Свердловские депутаты отправили на доработку отчеты Мерзляковой и Морокова

Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности свердловского Законодательного собрания отправил на доработку отчетные доклады уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой и детского омбудсмена Игоря Морокова за 2024 год, обнаружив в них многочисленные ошибки и несоответствия, сообщили в пресс-службе заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Мороков и Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Игорь Мороков и Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сообщается, что в докладе были выявлены неточности в статистических данных, неактуальная информация, некорректное использование юридических терминов и ссылок на правовые акты. Кроме того, были выделены фактические и орфографические ошибки.

Комитет рекомендовал Татьяне Мерзляковой доработать доклад и представить его повторно. Отчет детского омбудсмена Игоря Морокова также отправлен на доработку.

Напомним, отчеты свердловских омбудсменов ранее подвергались критике депутатов законодательного собрания Свердловской области. В 2023 году парламентарии рекомендовали Татьяне Мерзляковой не воспринимать «болезненно» критику ее доклада и следить за материалами, публикуемыми аппаратом уполномоченного. Игорь Мороков, несмотря на ежегодную критику, получил высокую оценку спикера Людмилы Бабушкиной.

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Полина Щуцкая