Прокуратура обжаловала УДО бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Прокуратура обжаловала решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, сообщил «Ъ-Урал» его адвокат Сергей Колосовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По мнению господина Колосовского, прокуратура действует в рамках стандартной процедуры, не учитывая особенности дела его подзащитного. Адвокат отметил, что ведомство обычно возражает против первых ходатайств об УДО и оспаривает решения суда, если они расходятся с позицией прокуратуры.

«При рассмотрении ходатайства в УДО суд не должен обсуждать вопрос, сколько дали, потому что это уже учтено в приговоре. Кроме того, суд не должен отказывать в УДО по таким надуманным основаниям, как то, что человек мало времени пробыл в колонии. А прокурор на это тоже ссылается. Таким образом, прокурор прямо спорит с Верховным судом в своем представлении, что немножко “не по Сеньке шапка”»,— заявил адвокат.

По его словам, прокуратура ссылается на то, что Виктор Контеев не признал вину, поскольку обжаловал приговор. Тем самым, по мнению адвоката, прокурор отрицает конституционное право Контеева на судебную защиту. Кроме того, Сергей Колосовский считает нелогичным предложение прокуратуры выяснить мнение потерпевшей Русиной, которая скончалась три года назад.

Напомним, с 2000 года Виктор Контеев занимал должность вице-мэра в администрации Екатеринбурга, которую возглавлял Аркадий Чернецкий. В 2011 году Виктор Контеев был задержан и помещен под арест. В 2014 году его осудили за вымогательство, покушение на убийство, мошенничество и легализацию преступных доходов. Ему было назначено 20 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тыс. руб. Виктор Контеев должен был находиться в колонии до 2031 года с учетом увеличения общего срока на два года.

Полина Щуцкая