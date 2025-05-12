Папа Лев XIV призвал журналистов не сеять ненависть

Сегодня, 12 мая, папа Лев XIV провел первую аудиенцию для журналистов, в ней приняли участие более тысячи человек. Лев XIV выразил солидарность с журналистами, оказавшимися за решеткой из-за своей работы, и призвал прекратить преследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В то же время понтифик призвал работников СМИ не поддаваться фанатизму и ненависти и прекратить раскалывающую общество «войну слов и образов». Папа призвал журналистов не отделять поиск истины от любви, а искусственный интеллект использовать с «осмотрительностью и разборчивостью».

Кардинал Роберт Превост был избран главой Римско-католической церкви 8 мая. Он стал первым американцем на Святом престоле.

Яна Рождественская