Школу в Мотовилихе за 1,6 млрд рублей построит структура бывшего Краснокамского ЖБК

Победителем конкурса на право проектирования и строительства школы в Мотовилихинском районе Перми признано ООО «Ярус Стандарт» (входит в холдинг «Ярус Групп — бывший Краснокамский ЖБК). Компания стала единственным участником торгов, ее заявка признана соответствующей требованиям конкурса. Стоимость контракта составит 1,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «Ярус Групп» в соцсети. Фото: страница «Ярус Групп» в соцсети.

Строительство будет вестись в микрорайоне Рабочий поселок, на участке между ул. Василия Соломина, ул. КИМ и Тургенева, неподалеку от стадиона «Молот». Четырехэтажное здание площадью 17 тыс. кв. м будет рассчитано на обучение 1050 учащихся.

Подрядчик должен разработать проект и приступить к строительным работам 22 сентября 2026 года, сдать объект — 30 ноября 2028 года.

ООО «Ярус Стандарт» зарегистрировано в Перми в 2013 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Совладельцами общества являются Юлия Тимирова и Виктор Чирков. Выручка за 2024 год составила 1,2 млрд руб. Компания являлась поставщиком в десяти государственных контрактах на сумму 3,6 млрд руб.