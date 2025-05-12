ВЦИОМ: 90% россиян хотели бы иметь троих детей

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса среди россиян на тему брака, родительства и роли женщин в семье. Согласно материалу центра, за последние 20 лет репродуктивные идеалы россиян стали более «многодетными» — в 2005 году среднее ожидаемое число детей составляло 1,9, в этом году — 2,4. Желаемое число детей увеличилось с 2,4 до 3,2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отмечается, что у мужчин ожидаемое число детей выросло с 2,0 до 2,6, желаемое — с 2,5 до 3,6. Женщины в среднем ожидают 2,3 ребенка, а хотят завести — 2,8. Среди опрошенных 90% россиян хотели бы иметь 3,2 детей. При этом 89% мужчин в среднем хотели бы 3,6 детей, а 91% женщин — 2,8 детей.

У россиян в возрасте от 18 до 24 лет желаемое число детей выросло с 2,1 до 3,1, ожидаемое — с 1,9 до 2,4. В группе россиян 25-44 лет желаемое число детей выросло с 2,4 до 3,4, в группе 45-59 лет — с 2,4 до 3,3.

В феврале 2025 года, когда ВЦИОМ проводил оценку репродуктивных моделей россиян, 30% опрошенных россиян хотели бы иметь двух детей, 31% — трех, 22% — четырех и более. Среди опрошенных 18–24 лет четырех и более детей хотели бы иметь 13%, троих детей — 31%, двух — 37%. В возрастной категории 25–34 лет двух или трех детей хотели бы иметь 33% и 36% опрошенных, четырех и более — 16%.

Об отношении россиян к браку и планированию семьи — в материале «Ъ» «В отношениях обнаружили брак».

Полина Мотызлевская