МИД: Берлин продолжит поставлять оружие Киеву при отсутствии прекращения огня

В Берлине готовы продолжать поставки вооружений Украине в случае, если Россия и Украина не договорятся об установлении режима прекращения огня. Об этом глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил в понедельник на пресс-конференции в Лондоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Jasso / Pool / Reuters Фото: Carlos Jasso / Pool / Reuters

«И вполне может быть так, что если переговоры не начнутся и не вступит в силу режим прекращения огня, то Германия почти наверняка будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи,— сказал господин Вадефуль журналистам.— У меня нет в этом никаких сомнений» (цитата по РИА Новости).

По словам немецкого министра, среди парламентариев есть «широкая готовность» к дальнейшим поставкам вооружений Киеву.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной и пригрозил санкциями, если оно «не будет соблюдаться». В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил властям Украины встретиться в Стамбуле 15 мая и возобновить прямые переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет прекращения огня с российской стороны с 12 мая. Он также подтвердил готовность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. По данным Axios, он прибудет в Турцию в четверг, 15 мая, даже в случае отказа России начать прекращение огня.

Подробнее о попытках Дональда Трампа склонить конфликтующие стороны к установлению режима прекращения огня — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая