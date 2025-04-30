К 80-летию Победы в Екатеринбурге отремонтируют памятник воинам-спортсменам Урала, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Как сообщили «Ъ-Урал» в Академии единоборств РМК, работы планируют завершить к 4 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Работы по глобальной реконструкции памятника на себя взяла Академия единоборств РМК. В ближайшие недели будет полностью заменена гранитная облицовка памятника — для этого подготовлены широкоформатные гранитные плиты. Кроме того, специальным бетоном будет укреплен подиум, на котором стоит монумент.

Монумент, открытый в 1996 году на Аллее спорта на ул. Большакова, посвящен более чем 2,5 млн лыжникам, 705 тыс. мастерам рукопашного боя и 274 тыс. пловцам с боевым снаряжением из Свердловска, которые ушли на фронт. Так, например, лыжники служили в специальных подразделениях — лыжных батальонах. Их целью были рейды в тыл врага, разведка и диверсия. С 2019 года за памятником ухаживают спортсмены Академии единоборств РМК: за несколько лет они несколько раз меняли разрушенные гранитные плиты, вычищали швы и восстанавливали надписи.

Всего в России открыто пять таких памятников — другие расположены в Санкт-Петербурге, Челябинске, Магнитогорске и Красноярске.

Напомним, в 61 муниципалитете Свердловской области благоустроят захоронения и мемориальные комплексы солдатам Великой Отечественной войны. На эти цели выделено 311 млн руб.

Ирина Пичурина