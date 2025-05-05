На Ямале ко Дню Победы обновили 35 мемориалов

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) во время подготовки к празднованию 80-летия Победы провели масштабную реконструкцию памятников — всего в регионе обновили 35 объектов памяти, сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Как отметил губернатор Дмитрий Артюхов, перед Днем Победы на Ямале был обновлен каждый третий монумент. «Все мемориалы, памятные доски — дань благодарности героическому подвигу наших предков, это наша историческая память, которую мы бережно храним и передаем подрастающему поколению. Уверен, что северяне примут активное участие в мероприятиях 9 мая — это священная дата для каждой семьи в нашей стране»,— сказал губернатор.

Так, в Салехарде обновили территорию Парка Победы, там также появились новые образцы выставочной техники. В Тарко-Сале в два раза увеличили площадь мемориального комплекса — на его территории установили танк Т-34 и Стену Памяти. В Салемале благоустроили сквер 75-летия Победы, в Правохеттинском в порядок были приведены памятники, а в селе Нори 1 мая открыли мемориал.

Еще часть памятных мест продолжают обновлять в Салехарде и в Надымском, Шурышкарском, Красноселькупском, Тазовском, Пуровском и Приуральском районах. В рамках празднования на Ямале воссоздадут маяк на острове Белом, новые места появятся в Приозерном, Белоярске и в других пунктах.

Напомним, в этом году правительство ЯНАО приняло решение провести акцию «Бессмертный полк» на День Победы в очном формате. В последние годы шествия отменялись из-за пандемии коронавируса и по требованиям безопасности.

Ирина Пичурина