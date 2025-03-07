На реконструкцию Аллеи Славы в Каменске-Уральском выделено 50 млн рублей

Аллея Славы в Каменске-Уральском (Свердловская область) будет реконструирована в 2025 году. На ее благоустройство выделено 50 млн руб. из областного бюджета по решению губернатора Евгения Куйвашева, сообщили в администрации города. Ранее на первый этап работ была направлена такая же сумма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аллея Славы в Каменске-Уральском

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Аллея Славы в Каменске-Уральском

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

Аллея Славы расположена на улице Ленина и включает в себя боевую машину пехоты, памятник Герою России Виктору Дубынину и монумент погибшим героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Планируется привести в порядок территорию, установить флаги России, разных родов войск и пилоны с графическими изображениями. Также рассматривается идея установки скульптур представителей трех поколений защитников Отечества.

«Уверен, что в год 80-летия Победы и Год защитника Отечества, обновление этого пространства будет нашим значимым вкладом в сохранение памяти поколений и патриотическое воспитание подрастающего поколения»,— отметил глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов.

Каменск-Уральский расположен в 100 км от Екатеринбурга. Он был основан в 1701 года после указа Петра I об основании Железоделательного завода, который стал основой города. Население города составляет более 164 тыс. человек. Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2021 года городу было присвоено звание «Город трудовой доблести».

Полина Щуцкая