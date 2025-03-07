На реконструкцию Аллеи Славы в Каменске-Уральском выделено 50 млн рублей
Аллея Славы в Каменске-Уральском (Свердловская область) будет реконструирована в 2025 году. На ее благоустройство выделено 50 млн руб. из областного бюджета по решению губернатора Евгения Куйвашева, сообщили в администрации города. Ранее на первый этап работ была направлена такая же сумма.
Аллея Славы в Каменске-Уральском
Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области
Аллея Славы расположена на улице Ленина и включает в себя боевую машину пехоты, памятник Герою России Виктору Дубынину и монумент погибшим героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
Планируется привести в порядок территорию, установить флаги России, разных родов войск и пилоны с графическими изображениями. Также рассматривается идея установки скульптур представителей трех поколений защитников Отечества.
«Уверен, что в год 80-летия Победы и Год защитника Отечества, обновление этого пространства будет нашим значимым вкладом в сохранение памяти поколений и патриотическое воспитание подрастающего поколения»,— отметил глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов.
Каменск-Уральский расположен в 100 км от Екатеринбурга. Он был основан в 1701 года после указа Петра I об основании Железоделательного завода, который стал основой города. Население города составляет более 164 тыс. человек. Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2021 года городу было присвоено звание «Город трудовой доблести».