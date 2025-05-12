Застройщик спорного дома в Перми заработал почти 400 млн рублей чистой прибыли

Застройщик жилого дома на ул. Максима Горького, 86 (одноименное ООО) получил в 2024 году чистую прибыль в 379 млн руб., говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Годом ранее этот показатель составлял 14 млн руб. (рост — 2607%). Выручка выросла с 87 млн руб. до 633 млн руб.

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Указанное ООО в 2024 году сдало в эксплуатацию дом в Перми на ул. Максима Горького, 86. Его строительство сопровождалось спорами. В 2021 году из-за претензий к строящемуся дому по ул. Горького, 86, региональный минстрой предписал городскому департаменту градостроительства и архитектуры отозвать у СЗ «М. Горького 86» разрешение на возведение высотки. Девелопер предложил властям снизить высоту своего строящегося объекта, но в результате так и не сократил этажность дома с 18 до 14 этажей. В итоге ООО «М. Горького 86» построило двухсекционный комплекс на ул. Горького, 86, с предельной высотой 18 этажей.

Однако при этом девелопер заключил с администрацией Перми соглашение о передаче квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. По соглашению ООО СЗ «М. Горького 86» обязалось передать в муниципальную собственность в качестве пожертвования квартиры общей площадью 421 кв. м. Помещения, передаваемые администрации, должны были быть расположены в многоквартирных домах краевой столицы, но не в новостройке на ул. Горького, 86, сообщал «Ъ-Прикамье».