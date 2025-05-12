Google оживит неигровых персонажей видеоигр с помощью ИИ

Американская корпорация Google представила семейство открытых языковых моделей Gemma 3 и инструменты для их интеграции в игровые движки. Модели с охватом от 1 млрд до 27 млрд параметров обрабатывают текст, изображения и видео на 140 языках, а расширенное контекстное окно позволяет реализовать сложный диалог и адаптивное поведение NPC (неигровых персонажей) прямо на смартфонах и ПК.

Для интеграции новых функций в видеоигры Google выпустила плагин Unity на основе движка Gemma.cpp, а также представила демонстрационную игру Gemma Journey, в которой можно было поговорить с NPC Chef Gus, чья личность и реакции генерируются в реальном времени по подсказкам — без предварительно написанного сценария.

Google сотрудничает с Nazara Technologies, чтобы внедрить Gemma.cpp в существующие проекты наподобие Animal Jam, а облачная платформа Google использует Gemini 2.0 для создания виртуального тренера в бейсбольном симуляторе Home Run: Gemini Coach Edition.

Ранее Nvidia представила сервис Avatar Cloud Engine, который поможет разработчикам видеоигр в создании более продвинутого искусственного интеллекта NPC. А французская компания Ubisoft анонсировала генеративный искусственный интеллект Ghostwriter, который поможет сценаристам писать реплики для неигровых персонажей, а также генеративный ИИ NEO NPC, который позволит NPC разговаривать в играх в реальном времени.

Евгений Федуненко