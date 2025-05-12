Пытавшийся поджечь отделение банка в Купчино петербуржец состоит на учете в ПНД

Петербуржец, пытавшийся поджечь отделение банка на улице Белы Куна, состоит на учете в психоневрологическом диспансере Невского района, сообщает 78.ru. У него диагностировали биполярное расстройство, которое усугуляется после употребления алкоголя.

Инцидент в кредитной организации случился 11 мая. Злоумышленник пришел в отделение банка с требованием вернуть 4 тыс. рублей, которые якобы сняли с его карты. Следом он разлил горючую жидкость по залу и потребовал вызвать группу быстрого реагирования.

Прибывшие на место полицейские задержали 43-летнего петербуржца и составили протокол об административном правонарушении. Сейчас неудавшийся поджигатель находится в СИЗО.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что житель Кемерово выстрелил из пневматического пистолета в приезжего после спора о парковке.

Андрей Маркелов