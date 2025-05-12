Курским предпринимателям продлили отсрочку от уплаты налогов еще на год

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке от уплаты «большей части» налогов и страховых взносов для предпринимателей, работающих на «отдельных территориях» Курской области, еще на год. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Поддержка положена предпринимателям, работающим в муниципалитетах, где введен режим контртеррористической операции и откуда отселены мирные жители. Также она распространяется на аграриев.

Они смогут перечислить в бюджеты налоги, авансовые платежи и страховые взносы, подлежащие уплате в 2024 и 2025 годах, в 2026-м. Также у предпринимателей будет возможность погасить их в рассрочку в течение еще одного года.

По мнению представителей кабмина, мера поддержки позволит увеличить объем оборотных средств у получателей, которые они смогут использовать для закупки сырья и оборудования, выплаты зарплат и так далее.

Спустя почти месяц после начала боевых действий в Курской области стало известно, что правительство РФ предоставило местным предпринимателям годовую отсрочку от уплаты налогов в 2024 году.

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Алина Морозова