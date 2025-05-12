В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Ночью 12 мая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку беспилотников в Каменске Ростовской области. Об этом сообщил в Telegram врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В предыдущий раз область подверглась атаке БПЛА на прошлой неделе, 4 мая. Тогда также обошлось без жертв и последствий на земле. 3 мая обломки дрона рухнули на ростовский поселок Целина, из-за чего там загорелись два дома, один из которых был нежилой. Из дома с загоревшейся кровлей эвакуировали семью из пяти человек, никто из них не пострадал.