Ночью в России силы ПВО сбили 13 беспилотников

Российские силы ПВО уничтожили 13 дронов армии Украины с 21:15 до 5:15 мск. Налету подверглись три области, следует из сообщения Минобороны.

11 беспилотников самолетного типа сбили над Ростовской областью. По одному БПЛА уничтожили над Белгородской и Брянской областями.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО сбили БПЛА над Каменском-Шахтинским. По предварительным данным, пострадавших и разрушений там нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявил, что фрагменты сбитого беспилотника не нанесли повреждений. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не прокомментировал атаку.