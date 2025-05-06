Минобороны РФ: над Ростовской областью сбили украинский беспилотник
В ночь с 5 на 6 мая дежурные средства ПВО отразили в Ростовской области атаку украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Всего, по данным Минобороны РФ, с позднего вечера 5 мая до раннего утра 6 мая в регионах страны были уничтожены и перехвачены 105 вражеских БПЛА.
Так, 32 беспилотника военные сбили над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над Московской, 10 – над Пензенской, девять – над Калужской, шесть – над Белгородской, по два – над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской.
Вечером 5 мая, в 21:24, по всей территории Дона была объявлена беспилотная опасность. Жителям региона было рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Информация об отбое в Ростовской области беспилотной опасности появилась в системе РСЧС 6 мая в 03:06.