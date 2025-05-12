Поставки дикого риса из США в РФ в марте стали рекордными за 10 лет

США возобновили поставки дикого риса в Россию, сообщает «РИА Новости», со ссылкой на данные американской статслужбы. Показатель закупки риса в марте этого года стал рекордным с 2015-го, когда было крупы было закуплено на $431,7 тыс.

Как поясняет агентство, в феврале российские компании приобрели этот товар у США на $154,7 тыс., а в марте — уже на $294,2 тыс. Всего в марте Штаты экспортировали дикого риса на $2 млн, основным покупателем стала Россия. В топ-5 вошли Бельгия ($289 тыс.), Великобритания ($287 тыс.), Канада ($279 тыс.) и Мексика ($173 тыс.).

Регулярные поставки товара прекратились в марте 2022 года, а разовые отгрузки риса последний раз были в мае 2024 года. Белый рис Россия не закупает в США с апреля 2022-го.