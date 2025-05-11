«Амкар» обыграл «Волну» и вернулся на первое место

«Амкар-Пермь» обыграл «Волну» и вернулся на первое место

В воскресенье футболисты «Амкара» на своем поле в чемпионате второго дивизиона обыграли ФК «Волна» из Нижегородской области. Хозяева отличились уже на 4-й минуте. Гол забил Даниил Зуев. Волжане сумели отыграться, но во втором тайме преимущество пермской команды стало заметнее. Сначала Артем Котик с одиннадцатиметрового, а затем Джамал Дибиргаджиев оформили окончательный счет матча 3:1. При этом «амкаровцы» не реализовали пенальти.

Эта победа позволила подопечным Андрея Блажко вернуться на первое место в турнирной таблице и возглавить после пяти туров четвертую группу.