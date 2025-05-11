Германия ждет согласия Москвы на прекращение огня до начала переговоров с Киевом

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал готовность властей России к переговорам с Украиной. При этом, как он добавил, Берлин ожидает, что Москва остановит боевые действия до начала прямых контактов с Киевом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Если российская сторона сейчас подает сигнал о готовности к переговорам, это изначально хороший знак. Но этого далеко не достаточно. Мы ожидаем, что Москва сейчас согласится на прекращение огня, которое может сделать возможными реальные переговоры. Пушки должны замолчать до того, как начнутся переговоры»,— заявил Фридрих Мерц (цитата по сайту правительства Германии).

Ранее президент России Владимир Путин предложил властям Украины возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение хорошим знаком и добавил, что рассчитывает на прекращение огня уже с 12 мая. Владимир Путин говорил, что соглашения о перемирии можно будет достичь в ходе переговоров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Владимир Путин послал всех в Стамбул».