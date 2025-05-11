Умер пианист и профессор Московской консерватории Юрий Слесарев

В возрасте 77 лет умер пианист, народный артист России Юрий Слесарев. Он преподавал в Московской консерватории с 1973 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центральная музыкальная школа Фото: Центральная музыкальная школа

Как сообщила Центральная музыкальная школа—Академия исполнительского искусства, пианист умер 10 мая. О дате и месте прощания не сообщалось.

Еще во время обучения в Московской консерватории Юрий Слесарев победил на Всесоюзном конкурсе пианистов в Таллине и стал дипломантом IV Международного конкурса имени Чайковского. В 1984 году стал доцентом кафедры специального фортепиано, в 1996-м получил звание профессора. Проводил мастер-классы в России, США, Германии, Франции, Великобритании, Южной Корее, Японии. В 2005 году получил звание народного артиста России.