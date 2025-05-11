В Марий Эл завершился весенний сезон охоты, во время него выявили 29 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Департамента республики по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл во время весеннего сезона охоты выявили 29 нарушений

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ В Марий Эл во время весеннего сезона охоты выявили 29 нарушений

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Чаще всего охотники не имели при себе необходимых документов, таких как охотничий билет или разрешение на добычу ресурсов. Некоторые забывали их дома или в машине.

В Медведевском районе зафиксировали охоту ближе 200 метров от жилого дома. В Моркинском районе охотник использовал синее оружие. По обоим случаям составлены протоколы, материалы переданы в суд.

В Сернурском районе нашли шкуру лося, возбуждено уголовное дело. В Волжском районе за незаконную охоту на бобра суд лишил охотника права охоты.

Влас Северин