Трамп заявил о предстоящем великом дне после предложения Путина о переговорах

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента России Владимира Путина провести с Украиной переговоры в Стамбуле 15 мая. Господин Трамп заявил, что это потенциально великий день для Москвы и Киева.

«Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная “кровавая бойня”, надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Американский президент пообещал продолжить работу с обеими сторонами, чтобы убедиться в достижении мирного соглашения. США в свою очередь планируют сосредоточиться на восстановлении и торговле. «Предстоит большая неделя»,— добавил Дональд Трамп.

Владимир Путин допустил, что в ходе переговоров с Украиной в Турции удастся договориться о прекращении огня. Он надеется, что после этого боевые действия не возобновятся. Президент отметил, что рассчитывает на серьезный диалог между странами и выразил надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поможет этому.

Елизавета Шмакова