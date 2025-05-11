Ночью на границе Индии и Пакистана не прозвучало ни одного выстрела

В районах на границе с Пакистаном ночь прошла спокойно, передает индийское агентство ANI. Не было зафиксировано выстрелов, прилетов ракет и запусков беспилотников.

При этом в некоторых штатах Индии сохраняется высший уровень тревоги. В округе Амритсар в Пенджабе, в котором накануне, 10 мая, гремели взрывы, местные власти призвали жителей оставаться в помещениях и держаться подальше от окон. «Мы восстановили подачу электроэнергии для вашего удобства, но мы по-прежнему в состоянии красного уровня опасности»,— указано в заявлении администрации.

Вчера Пакистан объявил о начале широкомасштабной операции против Индии. В тот же день стороны договорились о немедленном прекращении огня. После этого министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что Пакистан нарушил договоренности — в нескольких городах индийской части Кашмира раздались взрывы, сообщал Reuters. В Пакистане ответили, что не возобновляли огонь.