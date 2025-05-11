В ООН не прокомментировали предложение Путина о мирных переговорах
Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак не согласился оценить предложение президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров с властями Украины. Предложение прозвучало сегодня ночью, 11 мая.
«У меня нет комментария»,— сказал ТАСС господин Хак.
Владимир Путин надеется, что предложенные им переговоры приведут к полному прекращению огня на Украине. Он предложил встретиться делегациям государств 15 мая в Стамбуле.
Главные заявления Владимира Путина — в подборке «Ъ».