В ООН не прокомментировали предложение Путина о мирных переговорах

Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак не согласился оценить предложение президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров с властями Украины. Предложение прозвучало сегодня ночью, 11 мая.

«У меня нет комментария»,— сказал ТАСС господин Хак.

Владимир Путин надеется, что предложенные им переговоры приведут к полному прекращению огня на Украине. Он предложил встретиться делегациям государств 15 мая в Стамбуле.

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