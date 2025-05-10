Волейбольный клуб «Зенит-Казань» проиграл «Локомотиву» в полуфинале Кубка России

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» не смог выйти в финал Кубка России, проиграв полуфинальный матч новосибирскому «Локомотиву» со счетом 1:3.

Игра завершилась в четырех партиях: 23:25, 25:22, 20:25 и 21:25.

«Зенит-Казань» сыграет за третье место в воскресенье в 16:30 по московскому времени. Финал турнира состоится 11 мая в 19:30. В апреле казанский «Зенит» стал чемпионом России, победив в трех матчах серию против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Влас Северин