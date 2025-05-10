Кремль заявил об отсутствии каналов связи с Макроном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль сейчас никак не контактирует с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он добавил, что никаких каналов для обсуждения с господином Макроном 30-дневного перемирия на Украине нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас нет каналов диалога с президентом Франции, но у нас есть определенные каналы диалога с Вашингтоном, которые мы поддерживаем, обсуждаются различные вопросы»,— сказал Дмитрий Песков в эфире «Первого канала» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что он готов помочь началу прямого диалога между Россией и Украиной для достижения 30-дневного прекращения огня. Дмитрий Песков уточнил, что Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, но не получала ответной реакции по этому поводу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сто дней без приказа».