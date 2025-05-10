МО зафиксировало более 9 тыс. нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ

С начала режима прекращения огня в дни празднования 80-й годовщины Победы Минобороны России зафиксировало 9318 нарушений со стороны ВСУ. Кроме того, украинские войска предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях, добавили в военном ведомстве.

ВСУ совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов. Еще 46 ударов нанесено с применением реактивных систем залпового огня. Также зафиксировано 6562 удара и сброса боеприпасов с БПЛА. Украинские военнослужащие пытались совершить 22 атаки и одну разведку боем в районах Курской, Сумской, Харьковской областей, а также ЛНР и ДНР.

«В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима»,— говорится в заявлении. Российские военнослужащие, в свою очередь, продолжают оставаться на рубежах и позициях, занятых до 8 мая. За прошедшие сутки они не наносили удары беспилотниками, оперативно-тактической авиацией и другими видами вооружений.

Режим прекращения огня длится с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая. По данным Минобороны, ВСУ военные действия не прекратили.