Ким Чен Ын пообещал направить армию в случае атаки США на Россию

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что без колебаний отдаст приказ и направит северокорейских военнослужащих для отражения возможной атаки США или их союзников на Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters

«Я считаю, что это является нашим священным долгом как брата и боевого соратника»,— сказал глава государства во время визита в посольство России в КНДР 9 мая (цитата по ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, США могут «отважиться на более безрассудные действия», если оставить их без внимания. В таком случае примеру США может последовать армия Южной Кореи, которую глава КНДР назвал «первейшим приспешником» Вашингтона. «Такая безумная отвага может распространяться словно вирус высокой заразительности»,— добавил Ким Чен Ын. Он назвал участие северокорейских военнослужащих в СВО справедливым решением, отвечающим суверенным правам КНДР.

Вчера, 9 мая, посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что в Курской области установят памятники северокорейским военнослужащим, которые участвовали в освобождении территорий региона от вооруженных сил Украины. Кроме того, именами участников боевых действий назовут восстановленные улицы и площади Курской области.