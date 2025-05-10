«Вальс Победы» в Екатеринбурге исполнили более тысячи уральцев

В Екатеринбурге 9 мая в Историческом сквере состоялся «Вальс Победы», в котором приняли участие более 540 пар, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

XI Международной патриотической акции приняли участие студенты, воспитанники кадетских корпусов и школьники из разных муниципалитетов области. «Первый Вальс Победы был исполнен ровно 80 лет назад, 9 мая 1945 года. Тогда абсолютно спонтанно в разных городах Советского Союза закружились в парах тысячи людей. Они счастливо праздновали Великую Победу. И в 2015 году в Екатеринбурге родилась традиция Вальса Победы. За эти годы к акции присоединились все регионы России и другие государства. Вальс Победы — это символ единения стран и народов во имя мира. Это дань уважения великому советскому народу, победившему фашизм»,— сказала замгубернатора Свердловской области, глава минздрава региона Татьяна Савинова.

В Свердловской области акция прошла и в других городах. Так, в Новоуральске более 200 гимназистов исполнили вальс во внутреннем дворе школы, а в Верхнем Тагиле — на городской площади, у мемориала Славы, в Знаменском парке, на набережной огней и перед стелой героям Гражданской войны. В Полевском перед центром культуры и народного творчества прошел вечер танцев «Победная весна». Кроме того, школьники станцевали вальс в Сысерти, и местные жители — на городской площади и в Сухоложском парке «Семейный» в Среднеуральске.

Напомним, в Екатеринбурге в День Победы после военного парада по проспекту Ленина прошел «Бессмертный полк». В шествии приняло участие около 100 тыс. человек. В шествии участвовали губернатор Свердловской области Денис Паслер, Полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Ирина Пичурина