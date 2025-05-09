Уиткофф: конфликт на Украине нельзя решить без прямых переговоров

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп предпочитает дипломатию военному вмешательству. Он объяснил, что разрешение российско-украинского конфликта невозможно без перехода к прямым переговорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Если мы не будем с ним (президентом РФ Владимиром Путиным.— "Ъ") разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа»,— сказал Стив Уиткофф Breitbart.

По его словам, президент США Дональд Трамп мог бы применить военную силу, чтобы ускорить процесс переговоров, однако считает такой способ «непродуктивным». Диалог и дипломатия — путь для успешного разрешения конфликта, сказал господин Уиткофф.

Россия заявила о готовности к возобновлению прямых переговоров с Украиной без предварительных условий в конце апреля. Однако президент Украины Владимир Зеленский ответил, что начнет переговоры только при условии прекращения огня минимум на 30 дней. 7 мая господин Трамп попросил стороны ускориться с принятием решений по мирному урегулированию.

Подробнее о процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Сто дней без приказа».

Екатерина Отрашкевич