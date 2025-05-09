CNN: Пакистан решил повременить с ответом на атаки Индии

Пакистан не хочет отвечать Индии ударами, пока его союзники не попробовали урегулировать конфликт дипломатическим путем. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в пакистанском правительстве.

Собеседник телеканала заявляет, что Пакистан пока не наносил по Индии удары ракетами или беспилотниками. Индийские власти, в свою очередь, заявляли об ударах по индийским объектам со стороны Пакистана. Представитель пакистанского Минобороны Ахмед Шариф Чаудри назвал эти данные сфабрикованными. По информации источника CNN, Пакистан призывал США проверить заявления Индии с помощью анализа спутниковых снимков.

CNN отмечает, что США, Саудовская Аравия и другие страны взаимодействуют с обеими сторонами конфликта с целью снизить напряженность. Собеседник телеканала подчеркнул, что прямых контактов между Пакистаном и Индией до сих пор не было, а информация передается между странами «обходными путями».

Эскалация конфликта между двумя странами началась после того, как в ночь на 7 мая Индия ударила по объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира. Пакистанские власти сообщали о более чем 30 погибших. Индия заявила о 17 жертвах обстрелов со стороны Пакистана.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».